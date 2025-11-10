Скидки
Авторитетный портал высказался о Дёмине после разгрома «Бруклина» в матче с «Нью-Йорком»

Авторитетный портал высказался о Дёмине после разгрома «Бруклина» в матче с «Нью-Йорком»
Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон разобрал игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134). Дёмин провёл на паркете 25 минут и 28 секунд, набрал 10 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон

«Дёмин впервые сыграл перед публикой «Мэдисон Сквер Гарден» и, похоже, не растерялся: он надёжно обращался с мячом и отметился несколькими уверенными действиями. Ему предоставляют возможность расти в роли основного разыгрывающего, и с каждой игрой заметно, как он становится всё увереннее и начинает помогать команде не только передачами и бросками, но и в других аспектах игры», — сказано в статье.

Главные новости дня:

