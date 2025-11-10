Авторитетный портал высказался о Дёмине после разгрома «Бруклина» в матче с «Нью-Йорком»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон разобрал игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134). Дёмин провёл на паркете 25 минут и 28 секунд, набрал 10 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

«Дёмин впервые сыграл перед публикой «Мэдисон Сквер Гарден» и, похоже, не растерялся: он надёжно обращался с мячом и отметился несколькими уверенными действиями. Ему предоставляют возможность расти в роли основного разыгрывающего, и с каждой игрой заметно, как он становится всё увереннее и начинает помогать команде не только передачами и бросками, но и в других аспектах игры», — сказано в статье.

