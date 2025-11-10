Энтони Эдвардс подарил юному фанату своё джерси, вспомнив о Кевине Дюранте

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (144:117) подарил юному фанату свою игровую майку.

«Это много значит для меня. Когда Кевин Дюрант приезжал играть за «Оклахому» в Атланту, я тоже ходил на матчи и мечтал получить его майку. Но я сидел слишком далеко. Этот парень сказал, что давно меня поддерживает, и был невероятно рад, что я его заметил. Я подумал — почему бы не подарить ему майку сегодня? Очень счастлив, что сделал это», – сказал Кевин в послематчевом интервью.

Фото: Скриншот

Эдвардс не раз признавался, что в детстве болел за Кевина Дюранта.