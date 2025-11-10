Энтони Эдвардс подарил юному фанату своё джерси, вспомнив о Кевине Дюранте
Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (144:117) подарил юному фанату свою игровую майку.
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 144
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Лавин - 26, Дерозан - 22, Сабонис - 20, Ачиува - 12, Клиффорд - 10, Уэстбрук - 6, Юбэнкс - 6, Эллис - 5, Рейно - 5, Шрёдер - 3, Монк - 2, Макдермотт, Шарич, Картер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Макдэниелс - 21, Гобер - 19, Рэндл - 19, Рид - 13, Диллингэм - 11, Кларк - 11, Дивинченцо - 8, Конли - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 2, Беранже - 2, Миллер - 2, Инглс
«Это много значит для меня. Когда Кевин Дюрант приезжал играть за «Оклахому» в Атланту, я тоже ходил на матчи и мечтал получить его майку. Но я сидел слишком далеко. Этот парень сказал, что давно меня поддерживает, и был невероятно рад, что я его заметил. Я подумал — почему бы не подарить ему майку сегодня? Очень счастлив, что сделал это», – сказал Кевин в послематчевом интервью.
Фото: Скриншот
Эдвардс не раз признавался, что в детстве болел за Кевина Дюранта.
