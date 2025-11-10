Единая лига представила символическую пятёрку недели, в подборке — один россиянин

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошёл один российский баскетболист (Кирилл Попов из клуба «Пари Нижний Новгород») и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Мело Тримбл (ЦСКА);

Хэйден Далтон («Уралмаш»);

Данило Тасич («Енисей»);

Кирилл Попов («Пари НН»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА, у которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает УНИКС (семь побед и одно поражение). Топ-3 замыкает МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).

