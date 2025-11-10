Скидки
Серия Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр

Серия Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр
Серия тяжёлого форварда «Зенита» Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», ранее такое достижение не покорялось ни одному игроку в истории Единой лиги ВТБ.

Серия началась 15 марта 2024 года во время «Финала четырёх» Кубка России и пришлась на три команды – «Пари Нижний Новгород», УНИКС и «Зенит». С того момента Воронцевич провёл:

— 7 матчей за «Пари Нижний Новгород»;
— 17 матчей за УНИКС;
— 76 матчей за «Зенит»;

— 91 матч в лиге ВТБ;
— пять матчей на Суперкубке;
— два матча в Winline Basket Cup;
— два матча в Кубке России.

В настоящий момент Воронцевичу 38 лет.

