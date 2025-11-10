Серия Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр

Серия тяжёлого форварда «Зенита» Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», ранее такое достижение не покорялось ни одному игроку в истории Единой лиги ВТБ.
Серия началась 15 марта 2024 года во время «Финала четырёх» Кубка России и пришлась на три команды – «Пари Нижний Новгород», УНИКС и «Зенит». С того момента Воронцевич провёл:
— 7 матчей за «Пари Нижний Новгород»;
— 17 матчей за УНИКС;
— 76 матчей за «Зенит»;
— 91 матч в лиге ВТБ;
— пять матчей на Суперкубке;
— два матча в Winline Basket Cup;
— два матча в Кубке России.
В настоящий момент Воронцевичу 38 лет.