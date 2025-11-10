Серия Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр

Серия тяжёлого форварда «Зенита» Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», ранее такое достижение не покорялось ни одному игроку в истории Единой лиги ВТБ.

Серия началась 15 марта 2024 года во время «Финала четырёх» Кубка России и пришлась на три команды – «Пари Нижний Новгород», УНИКС и «Зенит». С того момента Воронцевич провёл:

— 7 матчей за «Пари Нижний Новгород»;

— 17 матчей за УНИКС;

— 76 матчей за «Зенит»;

— 91 матч в лиге ВТБ;

— пять матчей на Суперкубке;

— два матча в Winline Basket Cup;

— два матча в Кубке России.

В настоящий момент Воронцевичу 38 лет.

