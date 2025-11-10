Видео: звёздный игрок НБА встретился с российским бойцом UFC Исламом Махачевым

Звёздный игрок клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс подарил свою игровую майку именитому российскому бойцу UFC Исламу Махачеву. Соответствующим видео поделилась пресс-служба UFC в социальных сетях. Ранее состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Никс» и «Бруклин Нетс» (134:98), который посетил Махачев.

Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси:

Напомним, в настоящий момент Махачев готовится к поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США). Ислам может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.