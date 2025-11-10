Скидки
Главная Баскетбол Новости

Названа сумма, которую должен заплатить «Зенит» за протест на судейство в матче с «Локо»

Названа сумма, которую должен заплатить «Зенит» за протест на судейство в матче с «Локо»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит», подавший официальный протест на судейство матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:89), должен внести обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч рублей — согласно пункту 63.2.4 регламента чемпионата.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

«Клуб, подающий протест, оплачивает денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Взнос перечисляется безналичным платежом на расчётный счёт Лиги в течение двух банковских дней с момента подачи протеста», – говорится в регламенте.

Отметим, что в случае удовлетворения протеста взнос будет возращён «Зениту». Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что у клуба возникли претензии к работе судей-секретарей.

Новости. Баскетбол
