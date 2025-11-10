Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названа сумма, которую должен заплатить «Зенит» за протест на судейство в матче с «Локо»

Санкт-петербургский «Зенит», подавший официальный протест на судейство матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:89), должен внести обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч рублей — согласно пункту 63.2.4 регламента чемпионата.

«Клуб, подающий протест, оплачивает денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Взнос перечисляется безналичным платежом на расчётный счёт Лиги в течение двух банковских дней с момента подачи протеста», – говорится в регламенте.

Отметим, что в случае удовлетворения протеста взнос будет возращён «Зениту». Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что у клуба возникли претензии к работе судей-секретарей.