Тайриз Макси повторил уникальное историческое достижение сезона-2005/2006 в НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси в 10 стартовых матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по меньшей мере набирал 25 очков и отдавал пять результативных передач. Как информирует пресс-служба НБА, Макси повторил уникальное достижение прославленного баскетболиста Аллена Айверсона, который начал сезон-2005/2006 с показателями 25+ очков и 5+ передач в десяти первых матчах.

В настоящий момент «Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе шесть побед и четыре поражения. Лидер конференции – «Детройт Пистонс» (восемь побед и два поражения).

