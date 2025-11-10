Тренер юниорской сборной России: должны быть готовы к возвращению на международные турниры

Новый старший тренер сборной России до 19 лет Александр Афанасьев рассказал, почему принял предложение юниорской национальной команды, и поделился подробностями относительно своих задач.

«Сразу согласился на работу со сборной. Посоветовался с семьёй, с руководством клуба. Я знаю этот возраст, с ним сейчас работаю. Это достойный вызов, достойная работа.

И мы должны быть готовы к возвращению на международные турниры. Когда откроется эта дверь, мы должны войти в неё уверенно и показать, что у нас есть игроки, хорошая, талантливая молодёжь. И наши баскетболисты готовы выступать на высоком уровне», – сказал Афанасьев в эфире Окко.

