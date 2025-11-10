«В первый раз в жизни». Главный тренер сборной России — о своём новом карьерном шаге

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался о решении возглавить клуб «Ираклис». Сербский специалист и греческая команда заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

«В первый раз в жизни беру команду по ходу сезона. Это нелегко. Я раньше всегда начинал сезон вместе со своим коллективом. Тем не менее эмоционально чувствую себя очень хорошо. Прежде всего, мне понравилось прекрасное человеческое отношение клуба ко мне и большое желание видеть меня тренером команды.

Генеральный менеджер реально мне очень помогает во всех вопросах. Я очень рад. Здесь реально нет ни одного вопроса, который не был бы решён. Мне это очень приятно. Уже команда провела одну игру, через несколько дней — другая. Мы готовимся. Для меня как для тренера это действительно нелегко. Нужно почувствовать игроков, но времени на это почти нет: результат нужен ещё вчера. Стало быть, необходимо довести до ребят максимально быстро и качественно большое количество важной информации и в то же время не перегрузить их. Смена тренера по ходу сезона — всегда сложный процесс», – приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Напомним, сборную России Лукич возглавляет с 2021 года.

