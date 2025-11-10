Скидки
«Он тебе не поможет». Хабиб отреагировал на встречу Махачева со звездой НБА

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фото своего товарища Ислама Махачева со звёздным игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Карлом-Энтони Таунсом. Боец посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Никс» и «Бруклин Нетс» (134:98), где Таунс подарил ему своё джерси.

«Он тебе не поможет в нашей игре», – написал Хабиб на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Махачев сейчас готовится к поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится на турнире UFC 322. Делла Маддалена является чемпионом UFC в полусреднем дивизионе.

Главные новости дня:

