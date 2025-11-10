«Голден Стэйт» одержал самую крупную победу без Карри с момента появления игрока в НБА
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (114:83). Как информирует ESPN, это самая крупная победа клуба при отсутствии его лидера Стефена Карри на площадке с момента прихода баскетболиста в НБА.
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 83
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 15, Подзиемски - 14, Пост - 14, Муди - 13, Хорфорд - 12, Хилд - 8, Куминга - 5, Джексон-Дэвис - 4, Сантос - 3, Грин - 3, Спенсер - 2, Пэйтон II
Индиана Пэйсерс: Нембард - 14, Уокер - 12, Джексон - 12, Хафф - 12, Робинсон-Эрл - 9, Моррис - 8, Брэдли - 6, Деннис - 5, Шиппард - 3, Мартин - 2
Напомним, Карри начал карьеру в НБА в сезоне-2009/2010. Разыгрывающий был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером.
В нынешнем сезоне Стефен к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 26,8 очка, делал 3,6 подбора и 4,3 передачи.
