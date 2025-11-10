«Голден Стэйт» одержал самую крупную победу без Карри с момента появления игрока в НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (114:83). Как информирует ESPN, это самая крупная победа клуба при отсутствии его лидера Стефена Карри на площадке с момента прихода баскетболиста в НБА.

Напомним, Карри начал карьеру в НБА в сезоне-2009/2010. Разыгрывающий был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером.

В нынешнем сезоне Стефен к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 26,8 очка, делал 3,6 подбора и 4,3 передачи.

