Фото: фанат пришёл на матч Евролиги с кардиомонитором

Болельщик «Црвены Звезды» пришёл на недавний матч Евролиги с «Панатинаикосом» (86:68) с подключённым кардиомонитором. Соответствующая фотография быстро распространилась по Сети и стала вирусной. Мужчина посетил матч с холтером — портативным прибором для непрерывной записи сердечного ритма.

Фото: x.com/VasiljeviMarko

На снимок среагировала и пресс-служба Евролиги. В официальном аккаунте лиги опубликовали фото фаната, сопроводив его девизом текущего сезона Born not built («Рождён, а не создан») и шутливым комментарием: «Пусть в следующий раз этот болельщик останется дома». Пост собрал множество откликов.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: