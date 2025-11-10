Скидки
Фото: фанат пришёл на матч Евролиги с кардиомонитором

Болельщик «Црвены Звезды» пришёл на недавний матч Евролиги с «Панатинаикосом» (86:68) с подключённым кардиомонитором. Соответствующая фотография быстро распространилась по Сети и стала вирусной. Мужчина посетил матч с холтером — портативным прибором для непрерывной записи сердечного ритма.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
05 ноября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
86 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Панатинаикос: Шортс, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Kouzeloglou, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Фото: x.com/VasiljeviMarko

На снимок среагировала и пресс-служба Евролиги. В официальном аккаунте лиги опубликовали фото фаната, сопроводив его девизом текущего сезона Born not built («Рождён, а не создан») и шутливым комментарием: «Пусть в следующий раз этот болельщик останется дома». Пост собрал множество откликов.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Новости. Баскетбол
