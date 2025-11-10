Скидки
«Бавария» проведёт 11 матчей подряд на выезде в Евролиге и Бундеслиге, названа причина

Немецкая команда «Бавария» проведёт затяжную выездную серию. В её рамках мюнхенский клуб за 40 дней сыграет 12 матчей, 11 из которых пройдут вне дома. После домашней встречи с «Барселоной» 12 ноября следующий матч на своей арене «Бавария» проведёт лишь 23 декабря — с «Хапоэлем» из Тель Авива (Израиль).

Как отмечает Basket News, причиной необычного расписания стал чемпионат Европы по водному поло в Белграде (Сербия), который запланирован на январь 2026 года. В результате январьский матч с «Партизаном» поменяли местами с ноябрьским, что оставило «Баварию» с семью подряд выездными играми Евролиги: с «Эфесом», «Басконией», «Валенсией», «Партизаном», «Дубаем», АСВЕЛом и «Монако».

Сложное положение сохраняется для «Баварии» и в чемпионате Германии: после поездки в Стамбул мюнхенцы проведут четыре из пяти следующих матчей Бундеслиги на выезде. В итоге команда сыграет 11 из 12 матчей в гостях.

На данный момент «Бавария» занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги с пятью победами и четырьмя поражениями.

