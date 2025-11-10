Скидки
Винс Хантер достиг отметки в 2000 очков в Единой лиге

Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер покорил отметку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. К этому достижению спортсмен пришёл в матче регулярного чемпионата Единой лиги со своей бывшей командой «Зенитом» (89:80), где он набрал семь очков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

За пять сезонов американский центровой набрал 2002 очка и стал пятым в истории иностранцем, достигшим данного показателя.

В общей сложности Винс к настоящему моменту принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Единой лиги, в которых в среднем набирал 10,2 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Новости. Баскетбол
