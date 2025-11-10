Винс Хантер достиг отметки в 2000 очков в Единой лиге

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер покорил отметку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. К этому достижению спортсмен пришёл в матче регулярного чемпионата Единой лиги со своей бывшей командой «Зенитом» (89:80), где он набрал семь очков.

За пять сезонов американский центровой набрал 2002 очка и стал пятым в истории иностранцем, достигшим данного показателя.

В общей сложности Винс к настоящему моменту принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Единой лиги, в которых в среднем набирал 10,2 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

