Винс Хантер достиг отметки в 2000 очков в Единой лиге
Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер покорил отметку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. К этому достижению спортсмен пришёл в матче регулярного чемпионата Единой лиги со своей бывшей командой «Зенитом» (89:80), где он набрал семь очков.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай
За пять сезонов американский центровой набрал 2002 очка и стал пятым в истории иностранцем, достигшим данного показателя.
В общей сложности Винс к настоящему моменту принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Единой лиги, в которых в среднем набирал 10,2 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.
Комментарии
