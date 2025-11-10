Скидки
Назван игрок НБА, в этом сезоне повторяющий данные Чемберлена 1962 года по очкам в минуту

Назван игрок НБА, в этом сезоне повторяющий данные Чемберлена 1962 года по очкам в минуту
Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирает столько же очков в среднем за минуту, сколько набирал легенда лиги Уилт Чемберлен в 1962 году. Об этом информирует статистический портал BucksMuse в социальных сетях. По данным источника, греческий баскетболист набирает 1,04 очка – столько же набирал Чемберлен в 1962-м.

Адетокунбо на данный момент принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 33,8 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 6,2 передачи. В среднем на паркете Яннис проводит 32 минуты и 30 секунд.

