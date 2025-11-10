Легенда «Лейкерс» назвал условие, при котором команда станет чемпионом НБА в этом сезоне

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший оборонительный игрок сезона-1986/1987 Майкл Купер высказался на тему ожидаемого возвращения в строй лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса после травмы. Купер выразил уверенность, что звёздный ветеран обладает всеми необходимыми качествами, чтобы вывести команду в финал НБА.

«Думаю, у него достаточно энергии, чтобы привести «Лейкерс» к финалу. Если у него это получится, команда сможет выиграть титул. Леброну не придётся проделывать слишком много работы», — сказал Купер на канале djvlad в YouTube.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: