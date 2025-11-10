Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Лейкерс» назвал условие, при котором команда станет чемпионом НБА в этом сезоне

Легенда «Лейкерс» назвал условие, при котором команда станет чемпионом НБА в этом сезоне
Комментарии

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший оборонительный игрок сезона-1986/1987 Майкл Купер высказался на тему ожидаемого возвращения в строй лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса после травмы. Купер выразил уверенность, что звёздный ветеран обладает всеми необходимыми качествами, чтобы вывести команду в финал НБА.

«Думаю, у него достаточно энергии, чтобы привести «Лейкерс» к финалу. Если у него это получится, команда сможет выиграть титул. Леброну не придётся проделывать слишком много работы», — сказал Купер на канале djvlad в YouTube.

Материалы по теме
У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?
У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android