Максим Барашков — герой пятой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Максим Барашков — герой пятой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»
«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам пятой недели главным героем стал российский форвард МБА-МАИ Максим Барашков.

27-летний Барашков с сезона-2023/2024 выступает за московскую МБА-МАИ. В этом чемпионате Максим в среднем набирает 10,4 очка, делает 4,8 подбора и 1,2 передачи. Форвард проводит по 24 с половиной минуты за игру на паркете в Единой лиге.

На данный момент МБА-МАИ занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги с шестью победами при трёх поражениях. Подопечные Василия Карасёва уступают в чемпионате лишь московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу.

Сейчас на нашем сайте проходит голосование за лучшего игрока шестой недели Единой лиги.

