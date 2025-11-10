Эксперт из США высказался о Дёмине после девятого поражения «Бруклина» в НБА

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс высказал мнение, что «Бруклин Нетс» стоит сосредоточиться на развитии молодых игроков. По словам журналиста, поражение в матче с «Нью-Йорк Никс» (98:134) стало очередным доказательством того, что нынешний состав «Бруклина» не является конкурентоспособным. После десяти матчей команда имеет всего одну победу.

Холмс отметил, что единственное, что сегодня поддерживает интерес к «Бруклину», — это рекордный набор из пяти новичков: Егора Дёмина, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа, Нолана Траоре и Дэнни Вульфа. По мнению обозревателя, именно они должны стать основой франшизы.

«После десяти матчей стало очевидно: ветераны «Бруклина» не справляются. Этот сезон изначально задумывался как этап построения команды вокруг Егора Дёмина, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа, Нолана Траоре и Дэнни Вулфа. Однако трое из них по-прежнему застряли в G-Лиге. И если сезон уже уходит из рук, именно эта пятёрка должна получать игровое время и учиться прямо на площадке.

В воскресенье Дёмин во второй раз подряд вышел в стартовом составе и выглядел всё увереннее — 10 очков, четыре подбора и три передачи за 26 минут. 205-сантиметровый защитник сочетал отличный контроль мяча с лёгким броском и хорошим видением площадки, а тренер Жорди Фернандес продолжил давать ему свободу действий для обучения в игре», – говорится в материале обозревателя.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: