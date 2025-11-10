Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт из США высказался о Дёмине после девятого поражения «Бруклина» в НБА

Эксперт из США высказался о Дёмине после девятого поражения «Бруклина» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс высказал мнение, что «Бруклин Нетс» стоит сосредоточиться на развитии молодых игроков. По словам журналиста, поражение в матче с «Нью-Йорк Никс» (98:134) стало очередным доказательством того, что нынешний состав «Бруклина» не является конкурентоспособным. После десяти матчей команда имеет всего одну победу.

Холмс отметил, что единственное, что сегодня поддерживает интерес к «Бруклину», — это рекордный набор из пяти новичков: Егора Дёмина, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа, Нолана Траоре и Дэнни Вульфа. По мнению обозревателя, именно они должны стать основой франшизы.

«После десяти матчей стало очевидно: ветераны «Бруклина» не справляются. Этот сезон изначально задумывался как этап построения команды вокруг Егора Дёмина, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа, Нолана Траоре и Дэнни Вулфа. Однако трое из них по-прежнему застряли в G-Лиге. И если сезон уже уходит из рук, именно эта пятёрка должна получать игровое время и учиться прямо на площадке.

В воскресенье Дёмин во второй раз подряд вышел в стартовом составе и выглядел всё увереннее — 10 очков, четыре подбора и три передачи за 26 минут. 205-сантиметровый защитник сочетал отличный контроль мяча с лёгким броском и хорошим видением площадки, а тренер Жорди Фернандес продолжил давать ему свободу действий для обучения в игре», – говорится в материале обозревателя.

Материалы по теме
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android