Главный тренер сборной России Лукич назвал реакцию РФБ на решение возглавить клуб в Греции

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о реакции Российской федерации баскетбола (РФБ) на его решение возглавить греческий клуб «Ираклис». Специалист отметил, что заранее уведомил руководство федерации и получил поддержку относительно своего следующего шага.

— Что вам сказал глава РФБ Андрей Кириленко, когда вы объявили ему о контракте с «Ираклисом»?

— Мы с Андреем встречаемся три-четыре раза в год. Когда решалась ситуация с «Ираклисом», я проинформировал Володю Дячка, Сергея Моню, Валерия Тихоненко — все ждали ещё подтверждения греческой баскетбольной федерации. Так что я довёл всё до сведения РФБ и получил от неё поддержку относительно своей будущей работы.

Когда я впервые подписал контракт с РФБ, я был тренером «Нижнего Новгорода». А в последнее время как клубный тренер я был без работы. Это эмоционально довольно трудно, – приводит слова Лукича «Матч ТВ».

