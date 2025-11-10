Видео: две баскетболистки подрались в матче студенческих команд

Две спортсменки подрались во время матча 1/4 Суперфинала ассоциации студенческого баскетбола 3х3.

Стычка произошла между баскетболистками команд ЧМ-Политех и ГУТИД. Одна из спортсменок пару раз отмахнулась, после чего её соперница жёстко отреагировала. По данным портала «БХ.ру» во «ВКонтакте», конфликт закончился дисквалификацией одной спортсменки и неспортивным фолом для другой.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Ранее новый старший тренер сборной России до 19 лет Александр Афанасьев рассказал, почему принял предложение юниорской национальной команды, а также поделился подробностями относительно своих задач.