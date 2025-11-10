Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: две баскетболистки подрались в матче студенческих команд

Видео: две баскетболистки подрались в матче студенческих команд
Комментарии

Две спортсменки подрались во время матча 1/4 Суперфинала ассоциации студенческого баскетбола 3х3.

Стычка произошла между баскетболистками команд ЧМ-Политех и ГУТИД. Одна из спортсменок пару раз отмахнулась, после чего её соперница жёстко отреагировала. По данным портала «БХ.ру» во «ВКонтакте», конфликт закончился дисквалификацией одной спортсменки и неспортивным фолом для другой.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Ранее новый старший тренер сборной России до 19 лет Александр Афанасьев рассказал, почему принял предложение юниорской национальной команды, а также поделился подробностями относительно своих задач.

Материалы по теме
Тренер юниорской сборной России: должны быть готовы к возвращению на международные турниры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android