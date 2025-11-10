Зоран Лукич назвал единственную трудность после решения возглавить клуб в Греции

Сербский специалист Зоран Лукич выразил уверенность, что его решение возглавить греческий клуб «Ираклис» не скажется на его работе в сборной России, главным тренером которой он также является. По его словам, совмещение двух должностей не создаёт проблем и не повлияет на подготовку национальной команды. Лукич подчеркнул, что благодаря переезду в Грецию разница во времени с Россией стала даже меньше, чем когда он жил в Сербии.

«Не знаю, кто так считает, но что касается работы в сборной, то я очень внимательно слежу за Единой лигой ВТБ. И не только за этим чемпионатом: у нас немало кандидатов в сборную, которые играют как в других европейских странах, так и за океаном. А разница во времени с Грецией даже меньше, чем с Сербией.

И я информирую всех: последние почти два года я жил в Сербии. И это было приемлемо и для федерации, и для меня. Так что отъездом в Грецию я даже сократил разницу во времени на час. Получается, здесь проще следить за играми. Единственная трудность в том, чтобы смотреть матчи баскетболистов, выступающих за океаном: разница — шесть-восемь часов. Но для человека, который любит свою работу, нет никаких трудностей. Грех жаловаться, когда занимаешься любимым делом.

Я и даже мой ассистент в «Ираклисе» следим за Евролигой и Единой лигой ВТБ. Сейчас вот видели тяжёлую победу ЦСКА над «Автодором». Только в концовке красно-синие вырвали победу. Радует «Енисей»: возвращается потихоньку в игру, повышает уровень баскетбола. Но жаль мой «Нижний», который пока не добивается результата», – приводит слова Лукича «Матч ТВ».

