Видео: Единая лига представила лучшие моменты игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ показала самые яркие моменты матчей игровой недели с 3 по 9 ноября.

В подборку вошли следующие действия: данки Самсона Руженцева, Глеба Фирсова, Владимира Ивлева, аллей-упы Трента Фрейзера на Андрея Мартюка, Виталиюса Пранаускиса на Алена Хаджибеговича и Мэтта Коулмэна – на Егора Рыжова, блок-шоты Максима Барашкова и Алена Хаджибеговича, фейк Айзеи Вашингтона и попадание со своей половины Мело Тримбла.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает московский ЦСКА, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает казанский УНИКС с показателем семь побед и одно поражение. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).