Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Единая лига представила лучшие моменты игровой недели

Видео: Единая лига представила лучшие моменты игровой недели
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ показала самые яркие моменты матчей игровой недели с 3 по 9 ноября.

В подборку вошли следующие действия: данки Самсона Руженцева, Глеба Фирсова, Владимира Ивлева, аллей-упы Трента Фрейзера на Андрея Мартюка, Виталиюса Пранаускиса на Алена Хаджибеговича и Мэтта Коулмэна – на Егора Рыжова, блок-шоты Максима Барашкова и Алена Хаджибеговича, фейк Айзеи Вашингтона и попадание со своей половины Мело Тримбла.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает московский ЦСКА, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает казанский УНИКС с показателем семь побед и одно поражение. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).

Материалы по теме
Для чего «Зенит» подал протест на матч с «Локо»?
Для чего «Зенит» подал протест на матч с «Локо»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android