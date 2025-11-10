Хавьер Паскуаль провёл встречу с руководством «Барселоны», названы детали — источник

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль провёл встречу с руководством «Барселоны» по поводу возможного заключения контракта. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Адреани.

По данным источника, Паскуаль интересовался возможными усилениями команды. Также рассматривается возможность возвращения в «Барселону» тяжёлого форварда Джабари Паркера, который сейчас выступает за белградский «Партизан». Переговоры продолжаются. По словам Маттео, этот день будет решающим.

В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает Жоан Пеньярройя. Испанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе пять побед и четыре поражения.

Материалы по теме Названы гранды Евролиги, которые могут перейти в европейский проект НБА

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: