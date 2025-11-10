Скидки
Разыгрывающий МБА-МАИ назвал ключевую причину поражения в матче с «Пари НН» в Единой лиге

25-летний российский разыгрывающий защитник МБА-МАИ Максим Личутин назвал ключевую причину, из-за которой москвичи проиграли «Пари Нижний Новгород» (84:94) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 94
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 26, Личутин - 22, Савков - 7, Барашков - 7, Воронов - 7, Платунов - 5, Комолов - 4, Падиус - 3, Трушкин - 2, Балашов - 1, Адайкин, Певнев
Пари Нижний Новгород: Лукач - 17, Вашингтон - 17, Карпенков - 17, Хвостов - 14, Попов - 13, Платонов - 11, Шендеров - 5, Буринский, Хоменко, Зоткин

«Ключевую роль сыграла наша плохая защита. На самом деле, и в первой игре с «Пари НН» сзади мы выглядели не так хорошо, но тогда волжане не реализовали свои броски. То, что мы готовили и что планировали делать, не показали. Не было такого, что мы не знали, от кого ждать опасности, но справиться всё равно не смогли. Точно не было расслабленности, у нас хороший старт сезона, и мы хотели продолжить в том же духе», — приводит слова Личутина пресс-служба москвичей.

Максим провёл на паркете с нижегородцами чуть более 25 минут, набрав за это время 22 очка, два подбора, две передачи и совершив одну потерю при коэффициенте эффективности «+22».

