Разыгрывающий МБА-МАИ назвал ключевую причину поражения в матче с «Пари НН» в Единой лиге

25-летний российский разыгрывающий защитник МБА-МАИ Максим Личутин назвал ключевую причину, из-за которой москвичи проиграли «Пари Нижний Новгород» (84:94) в Единой лиге ВТБ.

«Ключевую роль сыграла наша плохая защита. На самом деле, и в первой игре с «Пари НН» сзади мы выглядели не так хорошо, но тогда волжане не реализовали свои броски. То, что мы готовили и что планировали делать, не показали. Не было такого, что мы не знали, от кого ждать опасности, но справиться всё равно не смогли. Точно не было расслабленности, у нас хороший старт сезона, и мы хотели продолжить в том же духе», — приводит слова Личутина пресс-служба москвичей.

Максим провёл на паркете с нижегородцами чуть более 25 минут, набрав за это время 22 очка, два подбора, две передачи и совершив одну потерю при коэффициенте эффективности «+22».