Перкинс назвал Уэстбрука одним из лучших разыгрывающих защитников в истории НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что 36-летний соотечественник Расселл Уэстбрук, выступающий за «Сакраменто Кингз», входит в число лучших разыгрывающих защитников в истории лиги.

«Не думаю, что кто-то станет спорить с тем, что Расс входит в топ-5 лучших разыгрывающих защитников, когда-либо игравших в НБА. Уэстбрук является MVP, дважды или даже больше был лидером лиги по передачам и так далее. Нет ничего, чего бы этот человек не смог добиться, за исключением чемпионства НБА», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.