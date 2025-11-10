Ван Ганди рассказал, почему Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант до сих пор хороши

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался о звёздах лиги — Леброне Джеймсе («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефене Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевине Дюранте («Хьюстон Рокетс»).

— Вы шокированы тем, что эти ребята по-прежнему являются лицами НБА, ведь Леброну 40 лет, а Стефу и Кей Ди – по 37?

— Прежде всего смотреть на них с того места, где я сейчас нахожусь, гораздо приятнее, чем тогда, когда я был тренером. Совсем не было весело играть против этих ребят. Мне совсем не нравилось наблюдать за их игрой тогда. Но теперь, когда я комментирую матчи, смотреть на них действительно приятно. Это, безусловно, свидетельство того, сколько времени и усилий они вкладывают в заботу о себе. Если посмотреть особенно на Леброна и Стефа, то, возможно, это двое самых выносливых баскетболистов, которых мы когда-либо видели. Помимо их таланта, это два невероятно физически подготовленных спортсмена.

С годами, конечно, становится всё труднее. Нужно уделять гораздо больше внимания восстановлению. В 10 лет профессиональному спортсмену восстановиться проще — можно позволить себе не следить за питанием или даже иногда отдохнуть, но, если ты хочешь конкурировать с лучшими в конце своих 30 лет или, как Леброн, даже за 40, тебе приходится идти на жертвы. То же самое и с Кевином Дюрантом, хотя ему пришлось возвращаться после тяжёлых травм. У меня огромное уважение к этим ребятам, — приводит слова ван Ганди Clutch Points.