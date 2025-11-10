Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма заявил, что берёт советы у легендарного тяжеловеса WWE Марка Генри

Виктор Вембаньяма заявил, что берёт советы у легендарного тяжеловеса WWE Марка Генри
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позиции центрового за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своих взаимоотношениях с 54-летним легендарным рестлером и членом Зала славы World Wrestling Entertainment (WWE) Марком Генри.

Фото: wwe.com

«Взял ли я у него советы? Да, конечно, он мне выдал несколько рекомендаций по набору массы. Я знаю о Марке Генри с детства, но давненько не слышал его имени. Когда я узнал, что он здесь [в Сан-Антонио], я был в восторге», — приводит слова Вембаньямы издание San Antonio Express-News.

За свою 25-летнюю карьеру в WWE Генри стал двукратным чемпионом в тяжёлом весе. Будучи тяжелоатлетом, в 1992-м и 1996-м выступал за сборную США на Олимпиаде. Он золотой, серебряный и бронзовый призёр Панамериканских игр в 1995 году

Сейчас читают:
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android