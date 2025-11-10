Виктор Вембаньяма заявил, что берёт советы у легендарного тяжеловеса WWE Марка Генри

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позиции центрового за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своих взаимоотношениях с 54-летним легендарным рестлером и членом Зала славы World Wrestling Entertainment (WWE) Марком Генри.

Фото: wwe.com

«Взял ли я у него советы? Да, конечно, он мне выдал несколько рекомендаций по набору массы. Я знаю о Марке Генри с детства, но давненько не слышал его имени. Когда я узнал, что он здесь [в Сан-Антонио], я был в восторге», — приводит слова Вембаньямы издание San Antonio Express-News.

За свою 25-летнюю карьеру в WWE Генри стал двукратным чемпионом в тяжёлом весе. Будучи тяжелоатлетом, в 1992-м и 1996-м выступал за сборную США на Олимпиаде. Он золотой, серебряный и бронзовый призёр Панамериканских игр в 1995 году