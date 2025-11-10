Скидки
Представлен обновлённый рейтинг силы команд НБА. «Лейкерс» покинули топ-3

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер»
2. «Денвер Наггетс»
3. «Хьюстон Рокетс»
4. «Нью-Йорк Никс»
5. «Кливленд Кавальерс»
6. «Лос-Анджелес Лейкерс»
7. «Сан-Антонио Спёрс»
8. «Детройт Пистонс»
9. «Милуоки Бакс»
10. «Миннесота Тимбервулвз»
11. «Голден Стэйт Уорриорз»
12. «Майами Хит»
13. «Чикаго Буллз»
14. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
15. «Филадельфия Сиксерс»
16. «Торонто Рэпторс»
17. «Финикс Санз»
18. «Бостон Селтикс»
19. «Атланта Хоукс»
20. «Орландо Мэджик»
21. «Лос-Анджелес Клипперс»
22. «Мемфис Гриззлиз»
23. «Даллас Маверикс»
24. «Шарлотт Хорнетс»
25. «Сакраменто Кингз»
26. «Юта Джаз»
27. «Нью-Орлеан Пеликанс»
28. «Бруклин Нетс»
29. «Индиана Пэйсерс»
30. «Вашингтон Уизардс»

