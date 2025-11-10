Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант, Томпсон и Шеппард присоединились к молитве игроков «Милуоки» после матча

Дюрант, Томпсон и Шеппард присоединились к молитве игроков «Милуоки» после матча
Комментарии

37-летний американский форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», а также два его одноклубника Амен Томпсон и Рид Шеппард после выигранного матча с «Милуоки Бакс» (122:115) встали в молитвенный круг «оленей».

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 19, Тёрнер - 13, Энтони - 12, Портис - 11, Кузма - 11, Трент-мл. - 9, Грин - 3, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 23, Смит II - 16, Шеппард - 16, Томпсон - 14, Адамс - 12, Исон - 6, Капела - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Окоги, Грин

Фото: Кадр из трансляции

Для игроков «Милуоки» встать в единый круг для молитвы после встречи — традиция.

Лучшим игроком матча стал Кевин Дюрант, который набрал 31 очко, три подбора, семь передач и три потери при коэффициенте эффективности «+30». У турецкого центрового Алперена Шенгюна дабл-дабл из 23 очков, 11 подборов, семи передач и пяти потерь при коэффициенте эффективности «+25».

Материалы по теме
«Оклахома» не простит Дюранта даже с титулом. Он — вечный враг №1
«Оклахома» не простит Дюранта даже с титулом. Он — вечный враг №1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android