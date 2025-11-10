Дюрант, Томпсон и Шеппард присоединились к молитве игроков «Милуоки» после матча

37-летний американский форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», а также два его одноклубника Амен Томпсон и Рид Шеппард после выигранного матча с «Милуоки Бакс» (122:115) встали в молитвенный круг «оленей».

Фото: Кадр из трансляции

Для игроков «Милуоки» встать в единый круг для молитвы после встречи — традиция.

Лучшим игроком матча стал Кевин Дюрант, который набрал 31 очко, три подбора, семь передач и три потери при коэффициенте эффективности «+30». У турецкого центрового Алперена Шенгюна дабл-дабл из 23 очков, 11 подборов, семи передач и пяти потерь при коэффициенте эффективности «+25».