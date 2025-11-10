Скидки
Экс-тренер НБА объяснил, почему Леброн, Карри и Дюрант достойны уважения не за свою игру

Экс-тренер НБА объяснил, почему Леброн, Карри и Дюрант достойны уважения не за свою игру
Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, за что уважает ветеранов и звёзд лиги Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевина Дюранта («Хьюстон Рокетс»).

«Мы живём в потрясающее время для лиги, потому что болельщики могут наблюдать закат карьеры таких легенд, как Леброн, Стеф и Кей Ди, однако при этом подрастает новое поколение — между молодыми звёздами и теми, кто уже вошёл в свой расцвет. Первые, кто приходит на ум, — это Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шей Гилджес-Александер. В НБА никогда не было недостатка в талантах, но, что особенно радует, у нас сейчас ещё и отличные люди.

Эти ветераны — Стеф, Леброн и Кевин — всё прекрасно понимают. Никто, пожалуй, не понимает этого лучше, чем Стеф Карри, если говорить об его отношении к болельщикам и к самой игре. Когда ты настолько талантлив, как они, ты можешь вести себя как угодно, и тебе всё сойдёт с рук. Однако эти парни осознают свою ответственность перед самой игрой и перед фанатами. Думаю, я уважаю их за то, как они ведут себя вне площадки, даже больше, чем за то, как они играют на ней», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Рoints.

Ван Ганди рассказал, почему Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант до сих пор хороши
