Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков за нарушение правил турнира

Пресс-служба Евролиги опубликовала заявление, в котором сообщила об активации дисциплинарных санкций в отношении клуба «Монако» за нарушение финансового регламента чемпионата — невыплату задолженностей, непредоставление необходимой документации и недостаточное сотрудничество.

Таким образом, до начала основного судебного слушания на команду наложили временный запрет в регистрации новых игроков, а также тренеров до вынесения заключительного решения по этому делу.

К настоящему моменту в Евролиге «Монако» удалось победить в шести матчах, но уступить в трёх встречах. В турнирной таблице команда занимает пятое место.

Новости. Баскетбол
