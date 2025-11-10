Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic опубликовал топ-25 лучших игроков НБА в XXI веке. Брайант и Йокич — вне топ-3

The Athletic опубликовал топ-25 лучших игроков НБА в XXI веке. Брайант и Йокич — вне топ-3
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное американское издание The Athletic представило топ-25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в XXI веке.

Топ-25 лучших игроков НБА в XXI веке по версии издания The Athletic

1. Леброн Джеймс.
2. Стефен Карри.
3. Тим Данкан.
4. Коби Брайант.
5. Никола Йокич.
6. Кевин Дюрант.
7. Шакил О'Нил.
8. Яннис Адетокунбо.
9. Дирк Новицки.
10. Дуэйн Уэйд.
11. Кевин Гарнетт.
12. Кавай Леонард.
13. Крис Пол.
14. Джеймс Харден.
15. Стив Нэш.
16. Расселл Уэстбрук.
17. Аллен Айверсон.
18. Дуайт Ховард.
19. Лука Дончич.
20. Пол Пирс.
21. Энтони Дэвис.
22. Джейсон Кидд.
23. Джейсон Тейтум.
24. Кармело Энтони.
25. Шей Гилджес-Александер.

Материалы по теме
В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android