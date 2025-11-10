The Athletic опубликовал топ-25 лучших игроков НБА в XXI веке. Брайант и Йокич — вне топ-3

Авторитетное американское издание The Athletic представило топ-25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в XXI веке.
Топ-25 лучших игроков НБА в XXI веке по версии издания The Athletic
1. Леброн Джеймс.
2. Стефен Карри.
3. Тим Данкан.
4. Коби Брайант.
5. Никола Йокич.
6. Кевин Дюрант.
7. Шакил О'Нил.
8. Яннис Адетокунбо.
9. Дирк Новицки.
10. Дуэйн Уэйд.
11. Кевин Гарнетт.
12. Кавай Леонард.
13. Крис Пол.
14. Джеймс Харден.
15. Стив Нэш.
16. Расселл Уэстбрук.
17. Аллен Айверсон.
18. Дуайт Ховард.
19. Лука Дончич.
20. Пол Пирс.
21. Энтони Дэвис.
22. Джейсон Кидд.
23. Джейсон Тейтум.
24. Кармело Энтони.
25. Шей Гилджес-Александер.