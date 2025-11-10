Остин Ривз вернётся на паркет в ближайшем матче — Дэйв Макменамин

27-летний американский атакующий защитник Остин Ривз, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», вернётся на паркет в ближайшем матче с «Шарлотт Хорнетс» в ночь на 11 ноября, сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

После 10 встреч в сезоне-2025/2026 «озёрники» занимают четвёртое место в Западной конференции, одержав семь побед при трёх поражений. В своём последнем матче «Лос-Анджелес» проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 102:122, прервав свою серию из пяти побед.

Ривз принял участие в семи встречах нового сезона, набирая в среднем 31,1 очка. В игре с «Сакраменто Кингз» (127:120) он набрал 51 очко.