Остин Ривз вернётся на паркет в ближайшем матче — Дэйв Макменамин

Остин Ривз вернётся на паркет в ближайшем матче — Дэйв Макменамин
Комментарии

27-летний американский атакующий защитник Остин Ривз, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», вернётся на паркет в ближайшем матче с «Шарлотт Хорнетс» в ночь на 11 ноября, сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
После 10 встреч в сезоне-2025/2026 «озёрники» занимают четвёртое место в Западной конференции, одержав семь побед при трёх поражений. В своём последнем матче «Лос-Анджелес» проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 102:122, прервав свою серию из пяти побед.

Ривз принял участие в семи встречах нового сезона, набирая в среднем 31,1 очка. В игре с «Сакраменто Кингз» (127:120) он набрал 51 очко.

