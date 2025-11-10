Стэн ван Ганди назвал четыре фактор, взвесив которые Леброн Джеймс завершит карьеру

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, а ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди назвал факторы, которые повлияют на решение Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») завершить карьеру.

— Очевидно, что Леброн, вероятно, завершит карьеру раньше Дюранта и Карри, но все продолжают гадать, когда же он, в конце концов, это. Какой у вас прогноз?

— Нет, я не могу знать на самом деле. Когда я был тренером, я каждый год выступал за то, чтобы он закончил карьеру. Не поймите не правильно, я не хотел, чтобы он получил травму или что-то такое, а просто думал, что ему стоило повесить кроссовки на гвоздь лет семь или восемь назад! (смеётся) Но теперь, когда я комментатор, всё немного по-другому. Вот в чём дело с Леброном — думаю, есть четыре основных момента, которые он будет учитывать, принимая решение о будущем.

Первое — это страсть и любовь к игре. Насколько он всё ещё получает удовольствие от того, чем занимается каждый день, и хочет ли, чтобы НБА продолжала быть его повседневной жизнью? Ведь он, конечно, больше не обязан играть, если не хочет. Никто в истории не провёл более выдающейся карьеры в НБА и не сделал для лиги столько, сколько Леброн Джеймс. Так что ему важно по-прежнему любить игру каждый день.

Второй момент — остаётся ли он на уровне, который его самого устраивает. Очевидно, до сих пор он играет на очень высоком уровне, и я предполагаю, что сможет продолжить. Но у него невероятно высокие стандарты на площадке — соответствует ли он всё ещё собственным ожиданиям?

И, наконец, многое зависит от двух последних вещей, которые не в его власти. Третье — считает ли он, что «Лейкерс» движутся в правильном направлении как команда, способная бороться за титул. И последнее — что будет с Бронни. Достигнет ли Бронни такого уровня, при котором он получает реальные минуты на площадке, и это уже не просто красивый жест? История о том, что отец играет вместе с сыном, сама по себе невероятна, как ни посмотри. Но если Бронни действительно начнёт входить в ротацию, возможно, это убедит Леброна задержаться в лиге ещё немного, — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.