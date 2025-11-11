«Мы видим культуру». Перкинс выразил восхищение работой Редика в «Лейкерс»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс хвалебно отозвался о работе Джей Джей Редика на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Джей Джей Редик сейчас тренирует всех до изнеможения. И попробуйте сказать мне, что я лгу. Он выжимает из своих ребят максимум, используя всё, что у него есть.

Теперь на площадке мы видим ту версию Маркуса Смарта, которую, как мы знаем, он был способен показать. Деандре Эйтон вышел на площадку, верно? И, конечно же, чёртов Лука Дончич. Я поставил на то, что его признают MVP перед началом сезона. Что вы теперь скажете?

То, что мы сейчас видим, — это то, чего «Лейкерс» искали последние пять-шесть лет. Знаете, что это такое? Культура. Идентичность», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.