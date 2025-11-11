Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы видим культуру». Перкинс выразил восхищение работой Редика в «Лейкерс»

«Мы видим культуру». Перкинс выразил восхищение работой Редика в «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс хвалебно отозвался о работе Джей Джей Редика на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Джей Джей Редик сейчас тренирует всех до изнеможения. И попробуйте сказать мне, что я лгу. Он выжимает из своих ребят максимум, используя всё, что у него есть.

Теперь на площадке мы видим ту версию Маркуса Смарта, которую, как мы знаем, он был способен показать. Деандре Эйтон вышел на площадку, верно? И, конечно же, чёртов Лука Дончич. Я поставил на то, что его признают MVP перед началом сезона. Что вы теперь скажете?

То, что мы сейчас видим, — это то, чего «Лейкерс» искали последние пять-шесть лет. Знаете, что это такое? Культура. Идентичность», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

Материалы по теме
У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?
У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android