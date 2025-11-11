38 очков Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Шарлотт»

В ночь с 10 на 11 ноября мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 121:111.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 38 очков, шесть подборов и семь результативных передач. У «Хорнетс» больше всех набрал лёгкий форвард Майлз Бриджес — 34 очка, восемь подборов и пять ассистов.

Калифорнийцы выиграли шестой матч из последних семи, «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд и шестое в семи последних играх.