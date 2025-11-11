Скидки
Шарлотт Хорнетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 11 ноября 2025, счет 111:121, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

38 очков Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Шарлотт»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 ноября мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 121:111.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
111 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 34, Нуппель - 19, Секстон - 13, Колкбреннер - 9, Диабате - 8, Симпсон - 8, Джеймс - 7, Макнили - 7, Манн - 6, Ривз, Коннотон, Пламли
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 24, Хатимура - 21, Эйтон - 14, Смарт - 13, Ларэвиа - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 2, Вандербилт, Джеймс, Клебер

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 38 очков, шесть подборов и семь результативных передач. У «Хорнетс» больше всех набрал лёгкий форвард Майлз Бриджес — 34 очка, восемь подборов и пять ассистов.

Калифорнийцы выиграли шестой матч из последних семи, «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд и шестое в семи последних играх.

