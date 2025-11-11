Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма вышел на третье место в истории НБА по серии матчей с блок-шотом

Виктор Вембаньяма вышел на третье место в истории НБА по серии матчей с блок-шотом
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 64:63 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
109 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Картер, Терри, Вучевич, Досунму, Хаертер, Бузелис, Филлипс, Эссанг, Смит, Джонс, Окоро, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Сохан, Брайант, Олиник, Бийомбо, Васселл, Гарсия, Шампани, Барнс, Уотерс III

Во время матча центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметился очередным блок-шотом.

По информации ClutchPoints в социальной сети X, Вембаньяма в 95 матчах подряд совершает как минимум один блок-шот, что является третьей по продолжительности серией в истории лиги. Благодаря этому достижению Виктор опередил бывшего центрового Марка Итона.

Сейчас читают:
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android