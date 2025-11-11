Виктор Вембаньяма вышел на третье место в истории НБА по серии матчей с блок-шотом

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 64:63 в пользу домашней команды.

Во время матча центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметился очередным блок-шотом.

По информации ClutchPoints в социальной сети X, Вембаньяма в 95 матчах подряд совершает как минимум один блок-шот, что является третьей по продолжительности серией в истории лиги. Благодаря этому достижению Виктор опередил бывшего центрового Марка Итона.