Видео: победный трёхочковый бросок под сирену в матче «Орландо» — «Портленд»
Поделиться
Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 115:112 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 28, Бейн - 22, Вагнер - 19, Картер - 19, Блэк - 8, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 3, Да Силва - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 31, Авдия - 27, Грант - 17, Холидэй - 13, Камара - 8, Уильямс - 7, Сиссоко - 4, Мюррэй - 3, Клингэн - 2, Ян, Рупер, Рит
Примечательно, что атакующий защитник «Орландо» Десмонд Бейн стал героем встречи, реализовав решающий трёхочковый бросок с финальной сиреной. За 1,9 секунды до окончания основного времени форвард «Орландо» Франц Вагнер ввёл мяч из-за боковой, передача пришлась прямо Бейну, который и принёс своей команде победу.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
06:11
-
05:57
-
05:29
-
05:14
-
00:03
- 10 ноября 2025
-
23:41
-
22:45
-
22:33
-
21:54
-
21:37
-
20:43
-
20:03
-
19:55
-
18:59
-
18:53
-
17:46
-
17:04
-
16:52
-
16:37
-
16:14
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:03
-
14:39
-
14:15
-
13:58
-
13:35
-
13:11
-
12:48
-
12:24
-
12:12
-
11:50
-
11:35
-
11:20