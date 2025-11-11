Скидки
Баскетбол

Видео: победный трёхочковый бросок под сирену в матче «Орландо» — «Портленд»

Видео: победный трёхочковый бросок под сирену в матче «Орландо» — «Портленд»
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 115:112 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 28, Бейн - 22, Вагнер - 19, Картер - 19, Блэк - 8, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 3, Да Силва - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 31, Авдия - 27, Грант - 17, Холидэй - 13, Камара - 8, Уильямс - 7, Сиссоко - 4, Мюррэй - 3, Клингэн - 2, Ян, Рупер, Рит

Примечательно, что атакующий защитник «Орландо» Десмонд Бейн стал героем встречи, реализовав решающий трёхочковый бросок с финальной сиреной. За 1,9 секунды до окончания основного времени форвард «Орландо» Франц Вагнер ввёл мяч из-за боковой, передача пришлась прямо Бейну, который и принёс своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
