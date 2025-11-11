Видео: победный трёхочковый бросок под сирену в матче «Орландо» — «Портленд»

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 115:112 в пользу домашней команды.

Примечательно, что атакующий защитник «Орландо» Десмонд Бейн стал героем встречи, реализовав решающий трёхочковый бросок с финальной сиреной. За 1,9 секунды до окончания основного времени форвард «Орландо» Франц Вагнер ввёл мяч из-за боковой, передача пришлась прямо Бейну, который и принёс своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.