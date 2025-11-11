Скидки
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Детройта» Каннингем стал автором достижения, которое покорялось лишь Джордану

Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 137:135 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
137 : 135
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Каннингем - 46, Дженкинс - 24, Дюрен - 19, Робинсон - 13, Грин - 11, Рид - 8, Ланир - 8, Холланд - 5, Клинтман - 3, Джонс, Мур, Смит
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 42, Уитмор - 19, Сарр - 15, Джордж - 14, Каррингтон - 11, Джонсон - 10, Багли III - 9, Кисперт - 8, Миддлтон - 6, Вукчевич, Джонсон, Брэнэм, Шампани, Гилл, Райли

Каннингем провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 46 очков (14 из 45 с игры, где 2 из 1 — трёхочковые; 16 из 18 — штрафные), 12 подборов, 11 результативных передач и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Каннингем стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось в одном матче набрать не менее 40 очков, 10 подборов, 10 передач и пяти перехватов. До него такого достижения добивался только легендарный Майкл Джордан.

Новости. Баскетбол
