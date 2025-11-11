Защитник «Детройта» Каннингем стал автором достижения, которое покорялось лишь Джордану

Разыгрывающий и лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 137:135 в овертайме.

Каннингем провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 46 очков (14 из 45 с игры, где 2 из 1 — трёхочковые; 16 из 18 — штрафные), 12 подборов, 11 результативных передач и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Каннингем стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось в одном матче набрать не менее 40 очков, 10 подборов, 10 передач и пяти перехватов. До него такого достижения добивался только легендарный Майкл Джордан.