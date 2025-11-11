Виктор Вембаньяма показал матче в НБА статистику, ранее не встречавшуюся в истории

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 121:117.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 38 очков (11 из 19 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), 12 подборов, пять результативных передач, пять блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Как отмечает пресс-служба «Сан-Антонио» в социальной сети X, французский баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кто сумел за один матч набрать не менее 35 очков, 10 подборов, пяти передач, пяти реализованных трёхочковых и пяти блок-шотов.