УНИКС — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма показал матче в НБА статистику, ранее не встречавшуюся в истории

Виктор Вембаньяма показал матче в НБА статистику, ранее не встречавшуюся в истории
Аудио-версия:
Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 121:117.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Хаертер - 23, Досунму - 20, Джонс - 20, Бузелис - 15, Вучевич - 11, Смит - 11, Картер - 6, Уильямс - 5, Терри - 4, Окоро - 2, Филлипс, Эссанг
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 38, Фокс - 21, Касл - 19, Корнет - 16, Джонсон - 10, Барнс - 7, Васселл - 4, Уотерс III - 3, Брайант - 2, Сохан - 1, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Гарсия, Шампани

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 38 очков (11 из 19 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), 12 подборов, пять результативных передач, пять блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Как отмечает пресс-служба «Сан-Антонио» в социальной сети X, французский баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кто сумел за один матч набрать не менее 35 очков, 10 подборов, пяти передач, пяти реализованных трёхочковых и пяти блок-шотов.

