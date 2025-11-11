Скидки
УНИКС — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Видео: невероятная концовка матча «Майами» — «Кливленд» с победным броском за 0,4 секунды

Комментарии

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 140:138 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
140 : 138
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Пауэлл - 33, Уиггинс - 23, Жакез-мл. - 22, Уэр - 14, Фонтеккио - 13, Митчелл - 11, Ларссон - 10, Йович - 8, Смит - 6, Джонсон, Якуционис, Голдин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Хантер - 23, Мобли - 21, Аллен - 14, Меррилл - 12, Гарлэнд - 11, Болл - 9, Тайсон - 9, Уэйд - 9, Портер - 2, Брайант, Проктор, Томлин

Концовка первого овертайма выдалась по-настоящему яркой. Сначала защитник «Кливленда» Донован Митчелл реализовал сложный трёхочковый бросок, благодаря которому счёт в матче стал равным — 138:138.

В следующей атаке, за 0,4 секунды до финальной сирены, игроки «Майами» разыграли мяч, и форвард Эндрю Уиггинс совершил свободный победный слэм-данк, установив итоговый счёт — 140:138.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
