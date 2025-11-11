Видео: невероятная концовка матча «Майами» — «Кливленд» с победным броском за 0,4 секунды

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 140:138 ОТ в пользу домашней команды.

Концовка первого овертайма выдалась по-настоящему яркой. Сначала защитник «Кливленда» Донован Митчелл реализовал сложный трёхочковый бросок, благодаря которому счёт в матче стал равным — 138:138.

В следующей атаке, за 0,4 секунды до финальной сирены, игроки «Майами» разыграли мяч, и форвард Эндрю Уиггинс совершил свободный победный слэм-данк, установив итоговый счёт — 140:138.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.