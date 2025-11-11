Леброн Джеймс будет тренироваться с фарм-клубом «Лейкерс»

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на этой неделе будет тренироваться с «Саут-Бэй Лейкерс» — фарм-клубом основной команды, выступающим в G-лиге. Об этом сообщает ESPN.

40-летний спортсмен всё ближе к своему 23-му сезону в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Впервые в карьере он пропускает старт регулярного чемпионата из-за воспаления правого седалищного нерва.

В прошлом сезоне Леброн в среднем за игру набирал 24,4 очка, 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора, проведя на площадке 70 матчей регулярного чемпионата.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat: