Единая лига: расписание матчей на 11 ноября
Во вторник, 11 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики смогут посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи.
Единая лига. Расписание на 11 ноября:
19:00 мск – УНИКС — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА, у которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает УНИКС (семь побед и одно поражение). Топ-3 замыкает МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).
