Единая лига: расписание матчей на 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики смогут посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи.

Единая лига. Расписание на 11 ноября:

19:00 мск – УНИКС — «Самара».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА, у которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает УНИКС (семь побед и одно поражение). Топ-3 замыкает МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).