Во вторник, 11 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Евролига. Расписание матчей на 11 ноября:
19:00 мск — «Дубай» — «Црвена Звезда»;
22:00 мск — «Фенербахче» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Баскония»;
22:30 мск — «Валенсия» — «Реал» Мадрид;
22:30 мск — «Партизан» — «Монако»;
22:30 мск — «Виртус» — «Анадолу Эфес»;
23:00 мск — «Париж» — «Панатинаикос».
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Жальгирис». На второй строчке «Црвена Звезда». Топ-3 замыкает «Хапоэль». На счету трёх клубов семь побед при двух поражениях.