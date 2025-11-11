Скидки
Партизан Белград — Монако.
22:30 Мск
Евролига: расписание матчей на 11 ноября

Евролига: расписание матчей на 11 ноября
Во вторник, 11 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 11 ноября:

19:00 мск — «Дубай» — «Црвена Звезда»;
22:00 мск — «Фенербахче» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Баскония»;
22:30 мск — «Валенсия» — «Реал» Мадрид;
22:30 мск — «Партизан» — «Монако»;
22:30 мск — «Виртус» — «Анадолу Эфес»;
23:00 мск — «Париж» — «Панатинаикос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Жальгирис». На второй строчке «Црвена Звезда». Топ-3 замыкает «Хапоэль». На счету трёх клубов семь побед при двух поражениях.

