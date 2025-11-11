Скидки
Партизан Белград — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Расписание матчей Еврокубка на 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, состоится игровой день 7-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 11 ноября (время — московское):

21:00 — «Арис» — «Бахчешехир»;
21:00 — «Ратиофарм» Ульм — «Бурк»;
21:00 — «Шлёнск» — «Гамбург Тауэрс»;
22:30 — «Хапоэль» Иерусалим — «Нептунас».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

