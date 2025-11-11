Результаты игрового дня НБА 11 ноября

В ночь с 10 на 11 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА. Результаты матчей 11 ноября:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 102:105;

«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 121:98;

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:120;

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 114:116;

«Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:121;

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 140:138 ОТ;

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:121;

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 137:135 ОТ;

«Орландо Мэджик» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:112.