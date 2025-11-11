«Бруклин» вернул в состав двух игроков из фарм-клуба в G-лиге

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» приняла решение вернуть в состав разыгрывающего Бена Сарафа и центрового Дэнни Вульфа, которые ранее были отправлены в фарм-клуб в G-лиге. Об этом сообщается на портале NetsDaily.

В двух матчах G-лиги Вульф в среднем набирал 19 очков и 12 подборов, а Сараф — 17,5 очка.

«Бруклин» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе подопечных Жорди Фернандеса одна победа при девяти поражениях. Лидером конференции является «Детройт Пистонс» (девять побед и два поражения).

