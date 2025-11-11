Скидки
Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги на 11 ноября

Сегодня,11 ноября, состоится очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 11 ноября (время – московское):

21:00. «Игокеа» — «Уралмаш».

Клубы выступают в группе B. Для команды из Боснии и Герцеговины это будет первая игра на турнире. «Уралмаш» ранее встречался с «Зенитом» и потерпел поражение со счётом 63:92. В общей сложности в соревнованиях выступают восемь команд: шесть российских и две европейских.

