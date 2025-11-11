Скидки
18-летний новичок НБА повторил достижение Леброна Джеймса

18-летний новичок НБА повторил достижение Леброна Джеймса
Комментарии

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (114:116) набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Флэгг - 26, Уильямс - 19, Вашингтон - 16, Кристи - 13, Маршалл - 9, Расселл - 7, Гэффорд - 7, Сиссе - 7, Томпсон - 6, Харди - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Нембард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Кузма - 26, Тёрнер - 14, Портис - 13, Роллинз - 13, Грин - 13, Энтони - 4, Трент-мл. - 3, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон

По данным ESPN Research, в возрасте 18 лет и 324 дней Флэгг сравнялся с Леброном Джеймсом, став самым молодым игроком в истории НБА, набравшим более 25 очков в одном матче.

К настоящему моменту Флэгг принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 6,8 подбора и отдавал 3,1 передачи.

Рейтинг новичков НБА на 6 ноября. Лидер прежний, Флэгг вошёл в топ-3, Дёмин вне топ-10

