18-летний новичок НБА повторил достижение Леброна Джеймса

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (114:116) набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в лиге.

По данным ESPN Research, в возрасте 18 лет и 324 дней Флэгг сравнялся с Леброном Джеймсом, став самым молодым игроком в истории НБА, набравшим более 25 очков в одном матче.

К настоящему моменту Флэгг принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 6,8 подбора и отдавал 3,1 передачи.

