Главный тренер «Самары» высказался о новичке УНИКСа Шведе перед матчем команд

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поделился мнением о предстоящем матче с УНИКСом. Игра состоится сегодня, 11 ноября, в Казани. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«УНИКС – хорошая, габаритная команда: высокий ростер плюс опорный центровой Рейнольдс, через которого казанцы много играют внутрь. А дальше развитие ситуации зависит от его действий и от того, как с ним сыграет защита. Понятно, что именно на этом мы делаем основной акцент в нашем разборе. И, конечно, Алексей Швед – это усиление периметра. Но ему ещё нужно адаптироваться в новой команде. Мы заряжены, многое зависит от нашей энергии и работы на мяче, на пик-н-роллах, а также на общей командной сфокусированности на защите. Наша задача – не позволить сопернику забить лёгкие мячи из-под кольца. УНИКС агрессивно прессингует. Это не даст лёгкой жизни нашим боллхендерам. Нам нужно с самого начала держать высокий темп и контролировать игру», – приводит слова Коновалова пресс-служба «Самары».

Главные новости дня: